X(X+3)(x-1)=x^{2}(x+2)

Алгебра
X(X+3)(x-1)=x^{2}(x+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х*(х+3)*(х-1)=х²*(х+2) х*(х²-х+3х-3)=х³+2х² х³+2х²-3х-х³-2х²=0 -3х=0 х=0
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