Что палучеться когда смешать серо водород с кислородом
Химия
Что палучеться когда смешать серо водород с кислородом
Ответ(ы):
Гость:
2H2S + 3O2 = 2H2O +2SO2
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