Что такое мануфактура?
История
Что такое мануфактура?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма промышленного производства, основанная на разделении ручного труда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Написати твір-опис на тему "Рідна мати", "Мій тато на вроду багатий", "Мій кращий дру??" на любу із тем
Русский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на английский 1.Он сказал, что полиция поймала вор?? 2.Он сказал, что она сейчас ест мороженое 3.Учитель сдела...
Окружающий мир