Что такое мануфактура?

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Что такое мануфактура?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма промышленного производства, основанная на разделении ручного труда.
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