Что такое материальная точка? помогите срочно надо..!

Физика
Что такое материальная точка? помогите срочно надо..!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это абстракция, таких точек не существкет, но, если размерами этого тела можно в данных условиях пренебречь, то можно условно считать его материальной точкой.
Гость:
Материальная точка - это абстрактное понятие
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