Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? Что о них можно рассказать?
Литература
Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? Что о них можно рассказать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о происхождении явлений природы.Боги Греции,Рима.
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