Написать сочинение на тему "заимствования иностранных слов"
Русский язык
Написать сочинение на тему "заимствования иностранных слов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно заимствования иностранных слов в русском языке или в казакском языке?
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