Помогите пож-та!!! Площадь поверхности правильной треугольной призмы равна 19.Как??й будет площадь поверхности призмы,если все ее ребра увеличить в семь раз:

Геометрия
Помогите пож-та!!! Площадь поверхности правильной треугольной призмы равна 19.Как??й будет площадь поверхности призмы,если все ее ребра увеличить в семь раз:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площали поверхностей подобных многогранников находятся в отношении  (если коэффициент подобия – ). А при увеличении каждого ребра исходной призмы в 7 раз мы получаем именно призму, подобную исходной.Поэтому площадь поверхности новой призмы будет в 49 раз больше исходной, то есть будет равняться 931.Ответ: 931. 

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