Имеется прямоугольник 8 клеток на 6.Можно ли поставить3 крестики в каждой строке,а ?? каждом столбце два крестики?

Математика

Имеется прямоугольник 8 клеток на 6.Можно ли поставить3 крестики в каждой строке,а ?? каждом столбце два крестики?

Автор: Гость