Имеется прямоугольник 8 клеток на 6.Можно ли поставить3 крестики в каждой строке,а ?? каждом столбце два крестики?
Математика
Имеется прямоугольник 8 клеток на 6.Можно ли поставить3 крестики в каждой строке,а ?? каждом столбце два крестики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно и всёеееееененееееееееееее
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