В Екатеринбурге живёт 1 138 000 человек.Это на 92 000 человек меньше,чем в Новосибирске.Число жителей Новосибирска на 111 000 больше,чем в Нижнем Новгороде.Сколько человек живёт в Новосибирске и сколько в Нижнем Новгороде.

Математика
В Екатеринбурге живёт 1 138 000 человек.Это на 92 000 человек меньше,чем в Новосибирске.Число жителей Новосибирска на 111 000 больше,чем в Нижнем Новгороде.Сколько человек живёт в Новосибирске и сколько в Нижнем Новгороде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1138000-92000=1046000(живёт в Новосибирске) 2)1046000-111000=935000(живёт в Новом Новгороде) Ответ:В новом Новгороде живёт 935000 жителей , а в Новосибирске 1046000
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