В Екатеринбурге живёт 1 138 000 человек.Это на 92 000 человек меньше,чем в Новосибирске.Число жителей Новосибирска на 111 000 больше,чем в Нижнем Новгороде.Сколько человек живёт в Новосибирске и сколько в Нижнем Новгороде.

Математика

В Екатеринбурге живёт 1 138 000 человек.Это на 92 000 человек меньше,чем в Новосибирске.Число жителей Новосибирска на 111 000 больше,чем в Нижнем Новгороде.Сколько человек живёт в Новосибирске и сколько в Нижнем Новгороде.

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