Что такое миниатюра???

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Миниатюра (от лат. minium — красные краски, применявшиеся в оформлении рукописных книг) — в изобразительном искусстве живописные, скульптурные и графические произведения малых форм, а также искусство их создания.Миниатюрная живопись распространена также на востоке. В Индии во времена империи Великих Моголов получила распространение раджастханская миниатюра. Она явилась синтезом совместного творчества индийских и персидских мастеров.