Что такое монастырь кремль посад? Для чего их строили кто в них жил

Обществознание
Что такое монастырь кремль посад? Для чего их строили кто в них жил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кремль — название городских укреплений в древней Руси; город, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями Монасты́рь — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей принадлежащих.
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