Что такое монастырь кремль посад? Для чего их строили кто в них жил
Обществознание
Что такое монастырь кремль посад? Для чего их строили кто в них жил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кремль — название городских укреплений в древней Руси; город, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями Монасты́рь — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей принадлежащих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Линии сравнения первый крестовый поход третий крестовый поход четвертый крестов??й поход годвы участкицели результаты
История