Что такое неравенство

Математика
Что такое неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неравенство в  математике — утверждение об относительной величине или порядке двух объектов (один из объектов меньше или не больше другого), или о том, что два объекта не одинаковы (отрицание  равенства). В  элементарной математике изучают  числовые неравенства, в  общей алгебре,  анализе,  геометрии рассматриваются неравенства также и между объектами нечисловой природы.
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