Что такое незамкнутая кровеносная система
Биология
Что такое незамкнутая кровеносная система
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В незамкнутой (лакунарной) кровеносной системе сосуды прерываются пространствами, не имеющими специальных стенок (лакунами, синусами), и кровь взаимодействует с тканями тела непосредственно.
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