что такое нравственный человек
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что такое нравственный человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек высокой морали;Тот кто дружит с совестью; Тот, кого не многие терпят, но доверяют и уважают все.)
Гость:
человек, которому присущи нормы морали, он делает добрые дела. Нравственный человек осуждает все противозаконные поступки
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