морфологический разбор слова придёт
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морфологический разбор слова придёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Придёт-глагол (вставляешь слово от котороко зависти глагол) (что сделает?) придёт 2.Н.ф.-придёт;совер.вида,1 спр.,в ед. ч.,в буд. врем., в 3 л. 3.(вставляешь слово от каторого зависит глагол) (что сделает?) придёт уёдёт- это сказуемое ( 2 чертами)
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