морфологический разбор слова придёт

Гость: Гость:

1.Придёт-глагол (вставляешь слово от котороко зависти глагол) (что сделает?) придёт 2.Н.ф.-придёт;совер.вида,1 спр.,в ед. ч.,в буд. врем., в 3 л. 3.(вставляешь слово от каторого зависит глагол) (что сделает?) придёт уёдёт- это сказуемое ( 2 чертами)