Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?

Математика
Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - целая буханка 1:2=0,5 - отрезала 1 раз 0,5:5=0,1 - составляет каждый из 5 кусков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях. Средняя скорость теплохода 550 м/мин , а скорость катера на ...
Ответить
Русский язык
Составьте предложения со словами румяный, бордовый, приятный, иллюстрация, январский.
Ответить
Математика
60 увеличили на 15 это на сколько процентов 75 уменьшили на 15 это на сколько процентов нокоторое число уменьшилось в 2 раза на сколько процентов о...
Ответить
Алгебра
4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.
Ответить
Русский язык
Произведите морфологический разбор имени существительного (Гибнут) в воде 1), 2),3)
Ответить