Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?
Математика
Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - целая буханка 1:2=0,5 - отрезала 1 раз 0,5:5=0,1 - составляет каждый из 5 кусков
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