Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?

Математика

Мама разрезала буханку хлеба пополам,а потом половину-на 5 одинаковых кусков.Какую часть буханки составляет каждый из 5 кусков?

Автор: Гость