Что такое нравство всех перед закном 2 что такое разделение властей полетический ??люрализм 3что такое переодическая выбарность основных органов государства 4что такое гарантия прав и свобод граждон 5 что такое демократическое ...

Геометрия
Что такое нравство всех перед закном 2 что такое разделение властей полетический ??люрализм 3что такое переодическая выбарность основных органов государства 4что такое гарантия прав и свобод граждон 5 что такое демократическое общество
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