Що означають ці фразеологізми і до яких професій вони стосуються: 1)Штурмувати небо 2)Закручувати гайки 3)Стріляний вовк 4)Спускати на гальмах?
Українська мова
Що означають ці фразеологізми і до яких професій вони стосуються: 1)Штурмувати небо 2)Закручувати гайки 3)Стріляний вовк 4)Спускати на гальмах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Штурмувати небо означає досягати, виконувати найсміливіші плани закручувати гайки означає посилювати ставлення до чого-небудь стріляний вовк означає досвідчений. спускати на гальмах означає не давати чомусь або комусь ходу
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