Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите значение выражения 1,4x^3-2,6x^2+2 при x=-1
Математика
Найдите значение выражения 1,4x^3-2,6x^2+2 при x=-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
План 12 главы капитанская дочка
Ответить
Физика
Велосипедист за 5 мин проехал 600 м а затем 0.5часов проехал 1.8 км.Найти среднюю скоро??ть
Ответить
Русский язык
Пажалуйста помогите на вопрос как проверить безударные окончание В именах существительных
Ответить
История
Основные внешнеполитические события истории Франции XIX века
Ответить
Немецкий язык
Помогите написать по немецкому 10 предложений про футбол как вид спорта с простыми словами срочно!
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск