Пажалуйста помогите на вопрос как проверить безударные окончание В именах существительных

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Пажалуйста помогите на вопрос как проверить безударные окончание В именах существительных
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Автор: Гость
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Гость:
Нужно изменить слово так чтобы безударная гласная стояла под ударением
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