Пажалуйста помогите на вопрос как проверить безударные окончание В именах существительных
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Пажалуйста помогите на вопрос как проверить безударные окончание В именах существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно изменить слово так чтобы безударная гласная стояла под ударением
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