План 13 главы капитанская дочка

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План 13 главы капитанская дочка
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План 1. Детство и отрочество Петруши Гринева в родительском семействе. 2. Отец решает отправить сына на государственную службу. Путь и прибытие Гринева в Белогорскую крепость. 3. Жизнь Гринева в крепости. Конфликт со Швабриным. Любовь к Маше Мироновой. 4. События, связанные с восстанием Пугачева. Штурм крепости. Гибель капитана Миронова и его жены. 5. Помилование Гринева Пугачевым. Главар ь мятежников посылает офицера в Оренбург в качестве парламентера. 6. Прибытие Гринева в Оренбург и военный совет. 7. Маша просит о помощи. 8. Возвращение Гринева в Белогорскую крепость и вызволение Маши. 9. Маша Миронова и Петр Гринев покидают крепость — Пугачев их отпустил. 10. Арест Гринева. Маша отправлена в деревню к родителям своего жениха. Гринева судят в Казани. Навет Швабрина. 11.Маша Миронова едет в Петербург в царице с просьбой о помиловании Гринева. 12.Царица помогла просительнице. 13. Эпилог. Несколько слов от автора
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