Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправи...

Литература
Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправился на поиски невесты.? 7. Кто дал яблочко царевне? 8. К кому обращены эти строчки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 откуп, 2тридцать лет и три года помоему, 3яблоко, 4 о чернавке, 6Елисей возможно, 7черница или старуха, 8?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мне нужен ответ на вопрос осень какова???????
Ответить
Английский язык
Переведите текст срочно надо, умоляю.
Ответить
Русский язык
Одонокореные слова 3-го склонения к слову удолой
Ответить
Русский язык
Напишите 3 предложения с правилом лаг лож
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему страна одной и двух н в прилагательных. Пожалуйста пом??гите
Ответить