Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправи...

Литература

Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправился на поиски невесты.? 7. Кто дал яблочко царевне? 8. К кому обращены эти строчки

Автор: Гость