Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправи...
Литература
Кроссворд. 1. Что предложила золотая рыбка за своё спасение? 2. Сколько лет рыбачил ??тарик? 3. С его помощью злая царица хотела погубить царевну? 4. О ком эти строчки: " Та призналася во всём: Так и так"? 6. Этот герой отправился на поиски невесты.? 7. Кто дал яблочко царевне? 8. К кому обращены эти строчки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 откуп, 2тридцать лет и три года помоему, 3яблоко, 4 о чернавке, 6Елисей возможно, 7черница или старуха, 8?
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