Переведите текст срочно надо, умоляю.

Гость: Гость:

Многие подростки имеют энергию на то чтобы играть в компьютер, но ночью они не могут найти её чтобы пойти спать и рано утром пойти в школу. Это всё лень или что-то другое? Новые данные показали то что причина этого может быть гормональные изменения. Если бы мы смогли остановить гормоны тогда быть может все подростки были бы в кроватях рано. Сон это очень важно для подростков потому-что именно во сне все гормоны изменяются. Им нужно больше 9 часов спать. Ночью в организме выделяется ночной гормон, который помогает нам заснуть. Некоторые выделяют этот гормон примерно аж 20.00. Исследования показали, то что у подростков начинают проявлять активность гормоны примерно в 1.00. В других словах, подростки страдают бессоницей и с этим ничего не поделать. -------------------------------------------------------------------------------------------- (Короче это всё мне надо спешить, дальше не знаю переводчиком воспользуйся или родителями или словарём)