Напишите 3 предложения с правилом лаг лож
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Напишите 3 предложения с правилом лаг лож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькой девочке предЛОЖили спеть песню на фестивале. Степан предЛАГал всему классу пойти в поход. Мы пошли в зоопарк и поЛОЖили зебре траву.
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