Пароход проплыл по течению реки 68.6 км за 2 часа . а против течения реки за то же время -расстояние на 10 км меньше.какова собственная скорость парохода.какова скорость течения реки.
Математика
Пароход проплыл по течению реки 68.6 км за 2 часа . а против течения реки за то же время -расстояние на 10 км меньше.какова собственная скорость парохода.какова скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 68,6 км:2 ч=34,3 км/ч (скорость по течению) 68,6 км-10 км=58,6 км (проплыл против течения) 58,6 км:2 ч=29,3 км/ч (скорость против течения) (34,3 км/ч-29,3 км/ч):2=5 км/ч:2=2,5 км/ч (скорость течения) 29,3 км/ч+2,5 км/ч=31,8 км/ч (собственная скорость) Ответ: собственная скорость парохода 31,8 км/ч, скорость течения реки 2,5 км/ч
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