Пароход проплыл по течению реки 68.6 км за 2 часа . а против течения реки за то же время -расстояние на 10 км меньше.какова собственная скорость парохода.какова скорость течения реки.

Математика

Пароход проплыл по течению реки 68.6 км за 2 часа . а против течения реки за то же время -расстояние на 10 км меньше.какова собственная скорость парохода.какова скорость течения реки.

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