План 12 главы капитанская дочка

Гость: Гость:

По прибытии в крепость Пугачев был встречен Швабриным на крыльце и толпой,собравшейся на звук колокольчика .Швабрин отростил бороду и был в казацкой одежде.Пугачев рассказал ему о цели своего визита и потребовал отвести к девушке ,которую тот прятал.Швабрин скрестил свой взгляд со взглядом Гринева,но ослушаться не посмел.в последний момент перед комнатой где была Маша,Швабрин попытался не пустить Гринева,и сказал что Маша его жена,но Пугачеву было все равно .Гринев увидел Машу ,но она была в ужасном положении.Она лежала на полу,в оборваном и грязм платье ,больная ,рядом стоял ковшик с водой и хлеб.обман швабрина раскрылся.Пугадал Маше свободу.Но Швабрин не хол отпускать девушку и сказал Пугачеву, что она не племянница попадьи,а дочь коменданта крепости .На это Гринев ответил честно Пугачеву,что просто не мог сказать правду,потомцчто Маша бы сразу погибла бы от разбойников.Пугачев с ним согласился.Гринев попросил отпустить их с Машей и искренне обещал молиться спасении грешной души атамана бунтовщиков.вскоре Пугачев отпустил Гринева с невестой и приказал деть ему охранную грамоту в местах,подвластных воставшим.