что такое оружейный склад? это слово начинается на букву А и заканчивается на последнюю букву Я, слово из 7 букв????

Литература
что такое оружейный склад? это слово начинается на букву А и заканчивается на последнюю букву Я, слово из 7 букв????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово "арсенал".
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