Что такое перси, провиденье, тесовые

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Перси — фамилия, имя и топоним. Перси — женская грудь, или грудь как часть тела вообще. Перси — выступы в строительных сооружениях, в частности, полукруглые выступы стен, имевшие назначение фланкировать к ним подступы. Провидение (иначе — промысл или промышление, греч. πρόνοια) — целесообразное действие Высшего Существа, направленное к наибольшему благу творения вообще, человека и человечества вообще. Тёс — тонкие доски из древесины различных пород, получаемые путём продольной распиловки бревна.