Что такое перси, провиденье, тесовые

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Что такое перси, провиденье, тесовые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перси — фамилия, имя и топоним. Перси — женская грудь, или грудь как  часть тела вообще.  Перси — выступы в строительных сооружениях, в  частности, полукруглые выступы стен, имевшие назначение фланкировать  к ним подступы. Провидение (иначе — промысл или промышление, греч. πρόνοια) —  целесообразное действие Высшего Существа, направленное к наибольшему  благу творения вообще, человека и человечества вообще. Тёс — тонкие доски из древесины различных пород, получаемые путём продольной распиловки бревна.
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