Что такое первое промежуточное делимое

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Это когда выполняешь деление в столбик. Это делимое включается столько старших разрядов, чтобы оно получилось больше делителя. Например 12789 разделить на 48, так вот первое промежуточное делимое 127, потому что ни 1 ни 12 нельзя поделить на 48, а 127 уже можно...