При анализирующем скрещивании растений гороха получили все семена желтого цвета. Определите генотип растений родительского поколения. (Если можно с ходом решения)

Гость: Гость:

А-желтый цвет а-зеленый т.к. у нас анализирующее скрещивание, значит один из родителей будет рецессивной гомозиготой (аа). всё поколение единообразно, значит первый родитель был доминантной гомозиготой ( по закону единообразия) родители: AA x aa потомство: Aa , Aa