При анализирующем скрещивании растений гороха получили все семена желтого цвета. Определите генотип растений родительского поколения. (Если можно с ходом решения)
Биология
При анализирующем скрещивании растений гороха получили все семена желтого цвета. Определите генотип растений родительского поколения. (Если можно с ходом решения)
Ответ(ы):
Гость:
А-желтый цвет а-зеленый т.к. у нас анализирующее скрещивание, значит один из родителей будет рецессивной гомозиготой (аа). всё поколение единообразно, значит первый родитель был доминантной гомозиготой ( по закону единообразия) родители: AA x aa потомство: Aa , Aa
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