Какая из букв латинского алфавита не имеет центра симметрии 1.H. 2.I. 3.K. 4.N. 5.X

Математика

Какая из букв латинского алфавита не имеет центра симметрии 1.H. 2.I. 3.K. 4.N. 5.X

Автор: Гость