Какая из букв латинского алфавита не имеет центра симметрии 1.H. 2.I. 3.K. 4.N. 5.X

Математика
Какая из букв латинского алфавита не имеет центра симметрии 1.H. 2.I. 3.K. 4.N. 5.X
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Гость:
Нет центра симметрии у буквы    K   
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