ПОМОГИТЕ!!! Как нужно действовать, чтобы безударное окончание существительного проверить ударным в том же склонении. НАПИШИТЕ пожалуйста ЧЕТЫРЕ пункта. заранее спасибо

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Безударное окончание существительных проверяется правилами склонения. Обычно самые "опасные" падежи--это Родительный, Дательный, Предложный. Склонений --три. 1-склонение в этих падежах Род. -и (ы) , Дательн. "е", Предлож. --"е"(школа, земля) 2 склонеие Родит. ----Дат. ---Предложн. пад. ---"е" (стол, конь, сарай) 3 склонение --ВСЕ ТРИ ПАДЕЖА ОКОНЧАНИЕ--"Е".( мать, печь, мелочь) Но для этого надо выучить, какие существительные относятся к этим трём склонениям.