Куда будут двигаться отрицательно заряженные пушинки, попавшие в электрическое поле потёртой мехом эбонитовой палочки?
Физика
Куда будут двигаться отрицательно заряженные пушинки, попавшие в электрическое поле потёртой мехом эбонитовой палочки?
Ответ(ы):
Гость:
Эбонитовая палочка потертая о шерстяную ткань заряжается отрицательным зарядом. Значит пушинки будут отталкиваться от эбонитовой палочки и двигаться от нее. Так как одноименно заряженные тела отталкиваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика