Куда будут двигаться отрицательно заряженные пушинки, попавшие в электрическое поле потёртой мехом эбонитовой палочки?

Физика
Куда будут двигаться отрицательно заряженные пушинки, попавшие в электрическое поле потёртой мехом эбонитовой палочки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эбонитовая палочка потертая о шерстяную ткань заряжается отрицательным зарядом. Значит пушинки будут отталкиваться от эбонитовой палочки и двигаться от нее. Так как одноименно заряженные тела отталкиваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно! Составить уравнения
Ответить
Математика
Решите уравнение: 100-хХ14=58 ребята,х-это икс, а Х-это умножить
Ответить
Математика
Чему равен корень 788
Ответить
Русский язык
Подскажите как пишется задрапировать окно тюлью или тюлей
Ответить
Українська мова
Прочитайте. Випішить дієприслівники доконаного виду. Задивляючись.запитуючи.гр??ючись,осмисливши,оволодиввши,маючи,порадившись, шукаючи проаналіз...
Ответить