Подскажите как пишется задрапировать окно тюлью или тюлей
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Подскажите как пишется задрапировать окно тюлью или тюлей
Ответ(ы):
Гость:
Тюлью......................
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