Подскажите как пишется задрапировать окно тюлью или тюлей

Русский язык
Подскажите как пишется задрапировать окно тюлью или тюлей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тюлью......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Прочитайте. Випішить дієприслівники доконаного виду. Задивляючись.запитуючи.гр??ючись,осмисливши,оволодиввши,маючи,порадившись, шукаючи проаналіз...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 5(3-2y)-4(9-y)=3(y+5)
Ответить
Математика
(6 1/15+1 8/15)-(8-4 2/15)
Ответить
Математика
Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?
Ответить
История
О каких цивилизациях доколумбовой Америки идёт речь? Правитель государства считался потомком солнца. Впервые ввели понятие нуля. Столица госу...
Ответить