Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?
Математика
Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?
Ответ(ы):
Гость:
Всего буква 7, гласных 3 значит 3/7
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