Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?

Математика
Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?
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Автор: Гость
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Гость:
Всего буква 7, гласных 3 значит 3/7
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