Напишите краткий миф о Посейдоне , пожалуйста

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Напишите краткий миф о Посейдоне , пожалуйста
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Гость:
Посейдон в греческой мифологии - один из богов-олимпийцев, повелитель морей, управляющий ими с помощью трезубца; сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Аида. Бросив с ними жребий после низвержения отца поделил господство над миром и получил в удел моря. Олимпийский Посейдон связан именно с морской стихией, хотя некоторые его эпитеты говорят о былой связи с землей (у Гомера "колебатель Земли", Гееох) , которую он оплодотворял, выбивая трезубцем влагу из источников.
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