О каких цивилизациях доколумбовой Америки идёт речь? Правитель государства считался потомком солнца. Впервые ввели понятие нуля. Столица государства располагалась на месте нынешнего Мехико Отгадать названия. Один из городо...

История

О каких цивилизациях доколумбовой Америки идёт речь? Правитель государства считался потомком солнца. Впервые ввели понятие нуля. Столица государства располагалась на месте нынешнего Мехико Отгадать названия. Один из городов Магриба. Правители государств Индии. Традиционная система взглядов распространённая в Китае. Один из главных городов средневекового Китая.

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