Помогите решить уравнение 5(3-2y)-4(9-y)=3(y+5)
Математика
Помогите решить уравнение 5(3-2y)-4(9-y)=3(y+5)
Ответ(ы):
Гость:
5(3-2у)-4(9-у)=3 (у+5) 15-10у-36+4у=3у+15 -10у+4у-3у=15-15+36 -9у=36 у=36:(-9) у=-4
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