(6 1/15+1 8/15)-(8-4 2/15)
Математика
(6 1/15+1 8/15)-(8-4 2/15)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из слова УЧЕБНИК случайным образом выбирается одна буква, какого вероятность тог?? что она окажется согласной?
История
О каких цивилизациях доколумбовой Америки идёт речь? Правитель государства считался потомком солнца. Впервые ввели понятие нуля. Столица госу...
Физика
Как изменится давление если площадь , на которую действует сила давления , увеличится в 4 раза , а сила давления не изменится?