Прочитайте. Випішить дієприслівники доконаного виду. Задивляючись.запитуючи.гр??ючись,осмисливши,оволодиввши,маючи,порадившись, шукаючи проаналізувавши ріжучи,читавши,прочитавши
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Прочитайте. Випішить дієприслівники доконаного виду. Задивляючись.запитуючи.гр??ючись,осмисливши,оволодиввши,маючи,порадившись, шукаючи проаналізувавши ріжучи,читавши,прочитавши
Ответ(ы):
Гость:
Задивляючись, запитуючи,грабчись,маючи,шукаючи,ріжучи,
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