Чему равен корень 788

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Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших растений (сосудистых растений) , обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям [1].