Чему равен корень 788
Математика
Чему равен корень 788
Ответ(ы):
Гость:
Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших растений (сосудистых растений) , обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям [1].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Прочитайте. Випішить дієприслівники доконаного виду. Задивляючись.запитуючи.гр??ючись,осмисливши,оволодиввши,маючи,порадившись, шукаючи проаналіз...
Математика