Что такое политика нейтралитета, плюсы и минусы. И примеры из реальной жизни.

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Политика нейтралитета- тоже, что и политика невмешательства (простыми словами: моя хата с краю, ничего не знаю. Нейтралитет подразумевает наличие двух или нескольких спорящих (конфликтных) сторон. Примеры: плюс - при не соблюдении нейтралитета в отношении спорящей супружеской пары, вы в конечном итоге останетесь виноватым, что приняли и поддержали доводы одной из сторон, потому как в конце концов супруги помирятся. минус - для примера возьмем - всенародное голосование. Если Вы пойдете на голосование и проголосуете за кандидата, который Вам импонирует, значит Вы сделали выбор. Если же не пойдете, соблюдая нейтралитет, то может в парламент пройти кандидат с националистическими (радикальными) взглядами и политика государства может поменяться.