Что такое политика нейтралитета, плюсы и минусы. И примеры из реальной жизни.

Обществознание
Что такое политика нейтралитета, плюсы и минусы. И примеры из реальной жизни.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политика нейтралитета- тоже, что и политика невмешательства (простыми словами: моя хата с краю, ничего не знаю. Нейтралитет подразумевает наличие двух или нескольких спорящих (конфликтных) сторон. Примеры: плюс - при не соблюдении нейтралитета в отношении спорящей супружеской пары, вы в конечном итоге останетесь виноватым, что приняли и поддержали доводы одной из сторон, потому как в конце концов супруги помирятся. минус - для примера возьмем - всенародное голосование. Если Вы пойдете на голосование и проголосуете за кандидата, который Вам импонирует, значит Вы сделали выбор. Если же не пойдете, соблюдая нейтралитет, то может в парламент пройти кандидат с националистическими (радикальными) взглядами и политика государства может поменяться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! Номер 1104
Ответить
Английский язык
Мне сложно?? кто поможет!!
Ответить
Математика
Пожалуйста, ответь на вопрос во вложении.
Ответить
Математика
Построй ломаную, звеньями которой являются отрезки АК, ОМ и DK
Ответить
Математика
Длина класса 12 м, а ширина 10 м. В классе 1 учитель и 29 учиников. Сколько квадратных м??тров площади приходится на одного человека
Ответить