Длина класса 12 м, а ширина 10 м. В классе 1 учитель и 29 учиников. Сколько квадратных м??тров площади приходится на одного человека
Математика
Длина класса 12 м, а ширина 10 м. В классе 1 учитель и 29 учиников. Сколько квадратных м??тров площади приходится на одного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*10=120 кв.м. площадь класса 29+1=30 чел.всего в классе 120:30=4 кв.м на человека
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