Длина класса 12 м, а ширина 10 м. В классе 1 учитель и 29 учиников. Сколько квадратных м??тров площади приходится на одного человека

Математика

Длина класса 12 м, а ширина 10 м. В классе 1 учитель и 29 учиников. Сколько квадратных м??тров площади приходится на одного человека

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