Горецкий 4 класс 2часть русский язык автор И.И. Левитан Сочинения. Весна Большая во??а

Гость: Гость:

На картине И.И.Левитан. Под названием "Весна.Большая вода." Я вижу что погода апрельская.Воды очень много,даже деревья тонут в ней.Возле берега стоит маленькая деревянная лодочка. Видно что неподалёку живёт рыбак.Небо голубое но не совсем яркое.В дали виднеется деревня.Мне очень понравилась эта картина,она передаёт явление природы.