Горецкий 4 класс 2часть русский язык автор И.И. Левитан Сочинения. Весна Большая во??а
Русский язык
Горецкий 4 класс 2часть русский язык автор И.И. Левитан Сочинения. Весна Большая во??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине И.И.Левитан. Под названием "Весна.Большая вода." Я вижу что погода апрельская.Воды очень много,даже деревья тонут в ней.Возле берега стоит маленькая деревянная лодочка. Видно что неподалёку живёт рыбак.Небо голубое но не совсем яркое.В дали виднеется деревня.Мне очень понравилась эта картина,она передаёт явление природы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика