Анализ стихотворения нивы сжаты рожи голы

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В стихотворении, как и во многих лирических произведениях, изображается картина природы. Но ведь это не просто осенний этюд. Поэт написал это стихотворение, чтобы открыть нам свои сокровенные мысли.Обратите внимание на две первые строки. Представьте нарисованную поэтом картину поздней осени? Она вызывает унылое, грустное, тоскливое настроение. При этом вы, конечно, вспомнили собственные ощущения, когда оказывались в осеннем лесу, в поле. Все существительные здесь употреблены в прямом значении, поэт просто перечисляет то,что видит: нивы, рощи, река, туман, сырость, и все эти слова общеупотребительные, непоэтичные. Два простых нераспространенных предложения, построенных одинаково, – в первой строке и неполное – во второй строке вместе с непоэтичными словами создают приземленную интонацию. И вы, следуя за автором, чувствуете то же, что и он, – все вокруг буднично, серо и уныло.Но вот в третьей и четвертой строках появляется сравнение, выраженное творительным падежом существительного, – солнце уподобляется колесу, которое скатилось за горы, возникают эпитеты: горы – сини, солнце – тихое.И синтаксис стал иным: предложение становится распространенным и разворачивается на две строки. Это создает другую интонацию – более спокойную, плавную. К тому же картина обретает краски, вы видите синие горы и красное солнце – в осеннем пейзаже проступает своеобразная красота, и настроение начинает меняться. Читаем вторую строфу. Дорога живая, она дремлет, ей примечталось — на явление природы переносятся чувства,свойственные человеку, а вы, конечно, знаете, что этот художественный прием называется олицетворением. Природа испытывает те же чувства, что и мы: ей грустно, она мечтает о приходе седой зимы (эпитет метафорический, основанный на сходстве белого снега и седины, создающий зрительный и эмоционально окрашенный образ), а значит, жизнь не стоит на месте, и создается предощущение близких перемен, о которых мы мечтаем вместе с природой. Меняется и синтаксис: второе предложение соединено с первым последовательной связью (а не перечислительной параллельной, как в первой строфе) и занимает уже три строки,от этого интонация становится более плавной.И состояние унылой безнадежности отступает, уходит…А дальше картина волшебным образом меняется.Уже не только будущее сулит перемены, само настоящее становится другим.Отметим синонимы: были рощи голы — стала чаща звонкая.Почувствуем, как те же самые предметы – черные деревья, сбросившие листву, – приобрели совсем иную эмоциональную окрашенность. Было – унылые туман и сырость, стало – просто в тумане, но какой волшебной тайной окуталась теперь чаща! В таком тумане может привидеться вообще нечто фантастическое:будто «рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани». Тут и неожиданный эпитет, и сравнение, и олицетворение – и вы чувствуете, какой близкой,прямо-таки родной вам стала природа: рыжий месяц похож на знакомого рыжего жеребенка — это уже не что-то чуждое, далекое, а свое, привычное для деревенского быта. К тому же картина воспринимается как единое целое благодаря построению предложения – оно заняло теперь всю строфу.И конец стихотворения рождает совсем другие эмоции, чем его начало.Так Есенин помогает увидеть красоту в неприглядной картине поздней осени.Волшебной силой искусства слова он преобразил унылые голые рощи в прекрасные звонкие чащи, неприятные туман и сырость – в таинственную дымку.Вы будто посмотрели ввысь и сквозь туман увидели светлый рыжий месяц и почувствовали, что мир полон чудес, что природа близка вам,что вы с нею связаны кровным родством, у нее те же мечты, те же радости и печали.Каждый, читая это стихотворение ощутит красоту и гармони