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Помогите пожалуйста с 4 заданием!
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 заданием!
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Гость:
Қолшатыр, итмұрын, беторамал, фотоальбом
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