Помогите пожалуйста с 4 заданием!

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 заданием!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қолшатыр, итмұрын, беторамал, фотоальбом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста ,что-то не справляюсь.
Ответить
Українська мова
Транскрипція слова гущавина,озброєння,лоджія,осяяння
Ответить
Геометрия
Точка B принадлежит отрезку MK, отрезок MB в з раза больше отрезка BK. Найдите BK, если MK=20
Ответить
Математика
Мама испекла пирожки, сыну отдала четвертую часть
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов меньше другого на 15 градусов найдите эти углы
Ответить