Интегралы,господа помогите пожалуйста!) Алгебра 11 класс

Гость: Гость:

∫-2 до 1((x^2)+1)dx=∫-2 до 1(x^2)dx + ∫-2 до 1 (1)dx= ((x^3)/3) ║-2;1 + (x)║-2;1 = ((1/3)-(4/3)) + (1-2) = -1+(-1) = -2 Решение второго на второй фотографии(обведен прямоугольной фигурой)