Помогите Сергей Антонович Клычко Весна в лесу - Вопрос Какие картины изобража??т поэт? Как ему удаётся показать,что наступает весна и природа оживает? 4 Класс помогите плиззззззз

Гость: Гость:

1. Грачи прилетели, снег тает, пруд освобождается от льда, бегут ручьи. 2. Воодушевление, восторг 3. На картине еще не видно, что наступила весна. Нет грачей, лишь снегири. В стихотворении все описано гораздо ярче.