Помогите Сергей Антонович Клычко Весна в лесу - Вопрос Какие картины изобража??т поэт? Как ему удаётся показать,что наступает весна и природа оживает? 4 Класс помогите плиззззззз

Литература
Помогите Сергей Антонович Клычко Весна в лесу - Вопрос Какие картины изобража??т поэт? Как ему удаётся показать,что наступает весна и природа оживает? 4 Класс помогите плиззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Грачи прилетели, снег тает, пруд освобождается от льда, бегут ручьи. 2. Воодушевление, восторг 3. На картине еще не видно, что наступила весна. Нет грачей, лишь снегири. В стихотворении все описано гораздо ярче.
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