За 1 кг конфет и 4 кг печенья заплатили 760 рублей. Сколько стоит 1 кг печенья,если оно дешевле 1 кг конфет на 110 рублей?
Математика
За 1 кг конфет и 4 кг печенья заплатили 760 рублей. Сколько стоит 1 кг печенья,если оно дешевле 1 кг конфет на 110 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8600-1100=7500 ( руб) -- заплатили ,если бы печенье и конфеты стоили одинаково 2) 7500:5=1500( руб)-- стоит 1 кг печенья Ответ: 1500рублей или можно решать через х: х+1100+4х=8600 5х+1100=8600 5х=8600-1100 5х=7500 х=7500/5 х=1500 Ответ: 1500 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика