Мини-сочинение 5-8 предолжений "нужны ли в жизни сочувствие и сострадание"
Литература
Мини-сочинение 5-8 предолжений "нужны ли в жизни сочувствие и сострадание"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот текст будет состоять из нескольких точек зрений. Иногда сочуствие нам воообще не нужно:ведь людям помогаешь,а они тебе "ножи в спину тыкают". Да-да есть и такие люди. Во-втором случае людям надо и помогать и сочувствовать. Ведь есть и добрые люди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Дима задумал натуральное число от 1 до 20.Одноклассники решили выяснить,что это за ??исло и начали задавать Диме вопросы -оно больше 7 -оно дел...
Русский язык