Мини-сочинение 5-8 предолжений "нужны ли в жизни сочувствие и сострадание"

Гость: Гость:

Этот текст будет состоять из нескольких точек зрений. Иногда сочуствие нам воообще не нужно:ведь людям помогаешь,а они тебе "ножи в спину тыкают". Да-да есть и такие люди. Во-втором случае людям надо и помогать и сочувствовать. Ведь есть и добрые люди